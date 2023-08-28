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НовостиВ мире28 августа 2023 10:06

Власти Финляндии собираются ужесточить требования на получение виз для россиян

МВД Финляндии обратило внимание на выдачу ВНЖ россиянину Воиславу Тордену
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Финляндии собираются ужесточить требования на получение виз для россиян

Власти Финляндии собираются ужесточить требования на получение виз для россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила о необходимости ужесточить системы выдачи виз и вида на жительство (ВНЖ) в республике для российских граждан на фоне информации о выдаче ВНЖ россиянину Воиславу Тордену, который был задержан по запросу Киева.

«Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут угрожать национальной безопасности страны», - приводит телеканал Yle заявление главы финского ведомства, которая отметила, что систему выдачи ВНЖ Финляндии необходимо «пересмотреть со всей тщательностью».

Напомним, в минувшую пятницу, 25 августа, в Финляндии был задержан россиянин Ян Петровский, которого сейчас зовут Воислав Тордену, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», которая в период с 2014 по 2015 годы принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР). Ранее Министерство финансов США 15 сентября прошлого года включил Петровского в санкционный список.