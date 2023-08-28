Власти Финляндии собираются ужесточить требования на получение виз для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила о необходимости ужесточить системы выдачи виз и вида на жительство (ВНЖ) в республике для российских граждан на фоне информации о выдаче ВНЖ россиянину Воиславу Тордену, который был задержан по запросу Киева.

«Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут угрожать национальной безопасности страны», - приводит телеканал Yle заявление главы финского ведомства, которая отметила, что систему выдачи ВНЖ Финляндии необходимо «пересмотреть со всей тщательностью».

Напомним, в минувшую пятницу, 25 августа, в Финляндии был задержан россиянин Ян Петровский, которого сейчас зовут Воислав Тордену, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», которая в период с 2014 по 2015 годы принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР). Ранее Министерство финансов США 15 сентября прошлого года включил Петровского в санкционный список.