Синоптик Роман Вильфанд: 1 сентября в Москве воздух прогреется до +25 градусов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в сентябре. Первый месяц осени порадует жителей Москвы и Подмосковья теплом.

На Европейской части России, Центральном черноземе, на юге и Санкт-Петербурге 1 сентября температура будет выше 25 градусов. Ночь тоже будет очень теплая, что крайне редко для этого времени.

А вот о бабьем лете, по словам специалиста, говорить еще рано. Обычно оно начинается после дождей и ненастья. Выходит, прежде чем придет сухая и теплая погода, надо сначала походить под зонтом.

- Погода - совершенно независимая субстанция. Она не зависит ни от дней недели, ни от значения, которое люди придают. Например, есть сезоны, сезон начинается с 1 сентября, - сообщил синоптик Lenta.ru.

Тем временем заместитель начальника Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на ближайшие дни. По словам синоптика, с 28 на 29 августа столицу накроет атмосферный фронт, поэтому в ночь на вторник и днем будет небольшой дождь. Воздух прогреется до +19…+22 градуса, ночью +8...+10 °С.