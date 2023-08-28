Песков сообщил, что у Путина планируются международные поездки осенью 2023 года Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 28 августа, сообщил, что у президента России Владимира Путина на осень 2023 года запланированы международные поездки.

«Планируются. Осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Такое заявление Песков сделал, отвечая на вопрос о поездках главы государства за границу на фоне выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на "арест".

Непризнаваемый Москвой МУС ранее выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за выдачей ордена на арест президента страны Международным уголовным судом может последовать начало войны. По словам политика, решения в МУС принимают «какие-то непонятные и никому не известные» люди.