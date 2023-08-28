Песков прокомментировал перспективы возобновления зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос возобновления зерновой сделки зависят от выполнения обещаний перед Москвой.

«Перспективы возобновления зерновой сделки непосредственно зависят от предметного выполнения - не на словах, а на действиях - тех обещаний и обязательств, которые были перед российской стороной, то есть выполнения сделки в ее российской части», - заявил он.

Представитель Кремля также отметил, что к перспективам возобновления сделки не относятся данные Киева о втором судне, которое с момента прекращения договора вышло в Черное море через организованный Украиной временный коридор.

Напомним, ранее появилась информация, что предполагаемые переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана могут определить судьбу зерновой сделки, а следить за данным процессом будет Организация Объединенных Наций (ООН).