В Кремле ответили на вопрос о похоронах Пригожина

Песков: у Кремля нет информации о дате и формате похорон Пригожина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 28 августа, ответил на вопрос о дате и формате похорон российского бизнесмена Евгения Пригожина. Он пояснил, что у Кремля пока нет такой информации.

«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что данное решение будет зависеть от родственников погибшего, и предположил, что, когда оно будет принято, соответствующая информация будет обнародована.

Так как нет информации о дате и формате похорон Евгений Пригожина, то и не может быть пока ответа на вопрос, будет ли на них присутствовать президент России Владимир Путин, подчеркнул Песков.

23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение частный самолет. На его борту было 10 человек, семь пассажиров, трое членов экипажа. В списках числился и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Позже СК РФ, закончив опознание погибших по делу о крушении самолета, подтвердил гибель Евгения Пригожина.