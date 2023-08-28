Президент Франции Эммануэль Макрон признал пересмотр мирового порядка с доминирующим во главе Западом Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пересмотр мирового порядка несет под собой угрозу ослабления Запада и Европы.

"Обстановка на международной арене усложняется, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы. Нам нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм", - заявил французский лидер в своем выступлении на ежегодной конференции послов республики.

Макрон признал, что в настоящие дни идет пересмотр мирового порядка, где раньше Запад занимал доминирующие позиции.

Отметим, что Россия выступает за создание многополярного мироустройства. Об этом неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что сейчас в мире последовательно формируется многополярность, где большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет.

Сайт KP.RU рассказывал, что верным союзником РФ в построении многополярного мира являются страны Африки. Их политические партии условились с ведущими российскими партиями вести справедливую борьбу в условиях геополитической нестабильности.

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