Макрон: Франция исключает прямое участие в украинском конфликте
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Проводимая Францией политика исключает возможность прямого участия в конфликте на Украине. Такое заявление сделал глава республики Эмманюэль Макрон.
«Мы стремимся исключить прямое участие в конфликте с Россией», - заявил французский лидер, указав на то, что Париж пытается «избежать любой эскалации украинского конфликта».
Тем не менее Макрон отметил, что Европейский союз оказывает наибольшую помощь Украине в гуманитарной и экономической сферах, а также в вопросах поставки оружия, повторив при этом тезис о том, что Москва не должна добиться победы в данном конфликте.
Напомним, еще в марте прошлого года французский президент заявил, что Париж никогда не будет стороной украинского конфликта и собирается продолжать переговоры с Москвой об урегулировании кризиса столько, сколько потребуется.
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