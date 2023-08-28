Глеб Никитин: «Развитие творческого потенциала молодых людей имеет огромное значение для будущего региона»

Фото: Кирилл Мартынов, ИА «Время Н»

«Для нас очень важно быть одними из первых в реализации этого проекта. Развитие творческого потенциала молодых людей имеет огромное значение для будущего региона. Это касается как основного, так и дополнительного образования. Сейчас в регионе создаются ИТ-кампус, технопарк СПО. Такие проекты дают возможность приложить свои силы и талант в самых разных отраслях. В Школе креативных индустрий будут все возможности для движения вперед», - заявил Глеб Никитин.

В открытии школы приняли участие статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и министр культуры регионального правительства Наталья Суханова.

«Первая в Нижнем Новгороде Школа креативных индустрий в рамках федерального проекта «Придумано в России» – это особая гордость региона, настоящий подарок для детей и их родителей к началу нового учебного года. Здесь есть современное оборудование, комфортные рабочие кабинеты, отличные профессиональные наставники. Я считаю, что у Школы креативных индустрий большой потенциал и есть все шансы вырваться в лидеры», – сказала Надежда Преподобная.

Школа креативных индустрий расположилась в здании гимнастического манежа Александровского дворянского института, которое является объектом культурного наследия. Чтобы приспособить помещения для нужд ШКИ, в 2022-2023 году здесь провели ремонтно-реставрационные работы.

Фото: Кирилл Мартынов, ИА «Время Н»

Школа креативных индустрий стала структурным подразделением Музыкального училища имени М.А. Балакирева. Для отбора желающих обучаться в студиях среди ребят от 12 до 17 лет в июне этого года состоялся творческий конкурс. Было отобрано 60 человек. ШКИ уже получила лицензию на образовательную деятельность от министерства образования и науки Нижегородской области.

В Школе креативных индустрий будут действовать три креативные студии: анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные технологии. Программа рассчитана на два года. В ходе обучения учащиеся учреждения дополнительного образования познакомятся со спецификой профессий креативной индустрии. Ребята будут работать над творческими проектами, а также получат возможность выбрать одно из направлений для углубленного изучения. Параллельно с изучением специализированных программ подростки станут приобщаться к мировой художественной культуре, будут обсуждать спектакли и фильмы. Также ребята освоят азы предпринимательской деятельности и авторского права.

КОНКРЕТНО

Из федерального бюджета на реализацию проекта направлено 45 млн рублей. Субсидия на создание школ креативных индустрий, которые формируются по всей стране в рамках федерального проекта «Придумано в России», выделена Нижегородской области по результатам прошлогоднего конкурсного отбора. За счет федеральных средств для школы были закуплены мебель и оборудование, в том числе мультстанок, профессиональные фото- и видеокамеры, графические планшеты, фоны и хромакей для фото- и видеосъемки, осветительные приборы, костюм для захвата движения и многое другое.