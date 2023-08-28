Путин выразил соболезнования семье погибшего при крушении самолета Пригожина

Путин выразил соболезнования семье Пригожина Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего при крушении самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

"Президент выразил соболезнования его семье", - сказал Песков, отметив, что это было сделано еще 24 августа во время встречи президента России с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Официальный представитель Кремля также объяснил, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина до официального заявления СК РФ из-за ряда фактов, указывающих на гибель лидера ЧВК "Вагнер". Среди этих фактов - наличие полетного списка и других материалов.

"Но для юридических процедур, необходимо было дождаться экспертизы - генетической, биологической - которая была завершена вчера, о чем было сказано в соответствующем заявлении СК", - заключил пресс-секретарь Путина.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков пока не может подтвердить присутствие Путина на похоронах Пригожина, так как пока нет точной даты прощания с главой "Вагнера".

Напомним, 23 августа в Тверской области произошла авиакатастрофа - потерпел крушение частый самолет, на борту которого значился Евгений Пригожин. 27 августа Следственный комитет РФ подтвердил гибель Пригожина.