В Дагестане ребенок оказался в больнице после нападения стаи собак Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мальчик был доставлен в больницу после нападения стаи собак в Махачкале. Об этом сообщила администрация города.

По информации STAV.KP.RU, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором маленький мальчик на побережье Каспийского моря убегает от нескольких собак. На кадрах видно, что стая преследует и пытается окружить ребенка, на вид которому около 11-12 лет. Тогда мальчик подбегает к береговой линии и заходит в воду, рискуя не справиться с мощным прибоем.

«По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице. У него 1 укус, ссадины и царапины», - проинформировали в администрации Махачкалы.

Власти уточнили, что на месте происшествия организована локация временной передержки собак. Волонтеры рассказали, что пока получилось отловить только двух животных.

Сайт KP.RU писал, что стаффорд покусал 10-летнего мальчика на пляже в поселке Лая под Нижним Тагилом. Хозяйка собаки после произошедшего оставила ребенка истекать кровью. В полиции начали проверку по факту случившегося.