Макрон: Франция продолжит поддержку свергнутого президента Нигера Базума Фото: REUTERS

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать поддерживать свергнутого президент Нигера Мохамеда Базума и будет считать его легитимным лидером республики. Такое заявление он сделал в ходе совещания с главами дипмиссий в Париже.

— Мы продолжим оказывать поддержку президенту Базуму, — подчеркнул Макрон.

Напомним, что военные мятежники объявили о свержении Мохамеда Базума еще 27 июля 2023 года. После этого по всей стране был объявлен комендантский час.

Позже, лидеры захвативших власть мятежников дали послу Франции в Ниамее 48 часов на то, чтобы он покинул страну. В Министерстве иностранных дел Франции подчеркнули, что только законные власти страны могут принимать решение о высылке дипломатов.

Также стало известно, что армия Нигера была приведена в состояние максимальной готовности после решения о высылке посла Франции. Мятежники расценили действия французского правительства как противоречие интересам Нигера.