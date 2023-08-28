Полиция задержала в Петрозаводске напавшего на журналистку Al Jazeera в Питере Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы задержали в Петрозаводске мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди.

Как сообщалось ранее женщина подверглась нападению в Санкт-Петербурге поздним вечером в четверг, 24 августа, у бизнес-центра на Зольной улице, когда к ней подбежал мужчина, ударивший ее по голове, после чего скрылся.

Журналистке потребовалась медицинская помощь. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга и ушиб мягких тканей височной области. Напавшего разыскивали несколько дней, но смогли обнаружить только в понедельник, 28 августа.

«Напавший на журналистку Al Jazeera Arabic у бизнес-центра в Петербурге задержан. Конфликт с прохожим произошел из-за того, что ему не понравилась, что девушка его снимала, - рассказал spb.kp.ru источник.

Правоохранители возбудили уголовное дело о побоях. Задержанному теперь грозит до двух лет тюрьмы. Как передает ТАСС, задержали нападавшего в Петрозаводске.