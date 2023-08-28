Польша и страны Балтии готовы закрыть границу с Белоруссией в случае инцидентов

Польша и страны Балтии закроют границу с Белоруссией в случае инцидентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша, а также Латвии, Литвы и Эстонии при возникновении каких-либо инцидентов собираются закрыть границу с Белоруссией, а также все погранпереходы. Такое заявление сделал глава польского Министерства внутренних дел Мариуш Каминьский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с партнерами из стран Балтии.

«Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры. Будут закрыты все погранперехолды, которые до сих пор открыты», - заявил глава польского внутриполитического ведомства, отметив, что в данном случае речь идет как о пассажирских, так и грузовых перевозках.

Напомним, ранее власти Литвы заявили о закрытии с 18 августа 2023 года двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией в Шумскасе и Тверячюсе. Белорусское Министерство иностранных дел тогда отметило, что Минск не намерен остро реагировать на недружественные действия Вильнюса.