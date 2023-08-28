«Бегут впереди паровоза»: в Госдуме рассказали о ложных надеждах Киева Фото: REUTERS

Киевские власти забегают вперед, рассчитывая, что обещанные им американские истребители F-16 могут изменить расстановку сил в конфликте на Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

— Украинский спикер минобороны слишком быстро бежит впереди паровоза, предвкушая победы, которые они получат благодаря F-16. При этом Резников умолчал, доживет ли Украина в нынешнем состоянии до весны 2024 года и что будет с украинскими войсками к этому времени, — подчеркнул депутат.

Белик добавил, что руководство Украины уже потерялось в «универсальном чудо-оружии», которым страну активно насыщают партнеры. Вначале это были хваленые HIMARS, потом танки Leopard и ракеты Storm Shadow, но никаких успехов ВСУ это так и не принесло.

Напомним, что ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ могут начать использовать истребители F-16 весной 2024 года. Перед этим Украине предстоит подготовить необходимую инфраструктуру.

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