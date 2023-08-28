Элтон Джон госпитализирован после падения у себя дома в Ницце Фото: REUTERS

В Монако после несчастного случая в больницу попал 76-летний британский певец и композитор Элтон Джон. Об этом пишет французская газета Nice Matin, ссылаясь на источники.

Как передает издание, артист был доставлен в больницу в минувшую ночь после неудачного падения в своем доме в Мон-Бороне, расположенном в районе Ницце.

В публикации газеты не уточняете характер травм певца, однако сообщается, что они легкие.

Напомним, в начале июля этого года британский певец и музыкант завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour, которое длилось пять лет. Как писал сайт KP.RU, артист дал концерт в Стокгольме, пообещав больше никогда не отправляться в туры. Заканчивая прощальное турне, Элтон Джон также сказал, что играть для своих поклонников стало для него «источником живительной силы».