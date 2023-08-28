Рогов: Киев потерял половину военных ВСУ, направленных на захват Работино Фото: REUTERS

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли половину солдат, которые ранее были направлены на взятие Работино.

Рогов напомнил, что киевский режим не менее семи раз заявлял о том, что ВСУ захватили данный населенный пункт. Однако, по его словам, эта информация не соответствует действительности. В то же время, число резервов, которые украинское командование перебрасывает для того, чтобы захватить Работино, по информации Рогова, «зашкаливает».

«Для понимания, для того чтобы захватить Работино, сейчас сосредоточено порядка 60 тысяч боевиков, то есть личного состава. Из них, на мой взгляд, половина уже потеряна», - рассказал глава общественного движения.

Кроме того, по данным Рогова, противник потерял сотни единиц техники, среди которой танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Вооруженные силы России уничтожили штурмовые группы украинской армии в Работино. По словам Балицкого, украинские силы «постоянными самоубийствами» пытаются вымотать российскую оборону, однако встречают такое сильное сопротивление, что не успевают пополнять свои ряды.