В Центробанке перечислили популярные у мошенников схемы обмана россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана россиян. Только в текущем году жертвами стали 279 706 человек. По данным ЦБ, у них похитили 3,6 млрд рублей. если раньше обманом занимался один звонивший, то теперь в схеме занято сразу несколько человек.

Они представляются сотрудниками Центрального банка, МВД и ФСБ. Мошенники, используя разные уловки, убеждают человека перевести деньги на счет ЦБ, чтобы сохранить их, а после называют свои реквизиты. Как только перевод получен, злоумышленники пропадают вместе с деньгами.

В ведомстве говорят, что расчет на запугивание и необходимость принять быстрое решение. На жертву давят, а добившись того, что человек эмоционально подавлен, от него можно получить все реквизиты для доступна к счету.

В ЦБ напоминают, когда звонивший представляется сотрудником регулятора, можно смело класть трубку. даже есть угрожают уголовным наказанием

- Всегда кладите трубку, если с вами пытаются говорить о деньгах якобы сотрудник Центробанка. Стоит иметь в виду, что Банк России не работает напрямую с гражданами, не звонит им инициативно и не рассылает документы, - объясняет Алексей Потехин, заместитель начальника отдела защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Life.

А если вкладчик хочет узнать про свой счет, то он может позвонить по номеру, который указан на оборотной стороне вашей карты. Владельцам банковских карт советуют сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам.

Если человек стал жертвой мошенников, нужно немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка. Следует помнить, что если человек самостоятельно перевел деньги мошенникам или предоставил им банковские данные, банк не обязан возвращать похищенную сумму, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ РФ.