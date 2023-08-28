Макрон и Шольц удивились реакции Путина на санкции во время разговора в 2022 году

Шольц и Макрон испугались реакции Путина на санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц поразились реакцией президента России Владимира Путина на санкции в ходе телефонных переговоров 4 марта 2022 года. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

После разговора с Путиным Шольц связался с президентом Франции и сообщил, что одна вещь беспокоит его больше, чем переговоры с российским лидером. "Путин совсем не жалуется на санкции. Не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их", — приводит издание слова немецкого канцлера.

Макрон ответил, что также не получил ни одного жалобного комментария от Владимира Путина. По словам Шольца, президент России был заинтересован исключительно в достижении компромисса по украинскому вопросу, а также в задачах спецоперации - демилитаризации и денацификации Украины.

Отметим, что в Европе стали осознавать бесполезность антироссийских санкций, которые наносят больше вреда своим авторам. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики Евросоюза боятся признать провал санкций из-за последующих отставок.

Ранее KP.RU сообщил, что, согласно опросу ФОМ, почти половина россиян убеждена в провале западных санкций в отношении РФ.

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