Прощание с Глебом Панфиловым перенесли из Дома кино на Новодевичье кладбище Фото: Борис КУДРЯВОВ

Церемонию прощания с народным артистом РСФСР, режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым, который ушел из жизни в минувшую субботу, 26 августа, в возрасте 89 лет, была перенесена из Дома кино на Новодевичье кладбище. Об этом заявили в театре «Ленком Марка Захарова».

Как уточняется в сообщении отпевание режиссера пройдет в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в среду, 30 августа, в 13:00 по мск.

«Прощание и панихида с народным артистом РСФСР пройдут на Новодевичьем кладбище в 14:00. Место прощания с Глебом Панфиловым изменили по решению семьи», - приводит ТАСС заявление, сделанное в театре.

Напомним, известный российский и советский режиссер умер в минувшую субботу, 26 августа, на 90-м году жизни. Как писал сайт KP.RU, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.