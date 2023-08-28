Washington Post: ВСУ перебросили войска с восточного на южное направление

Обозреватель WP Игнатиус: ВСУ перебросили войска с восточного на южное направление Фото: REUTERS

Обозреватель издания Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что командование ВСУ перебросило часть своих подразделений с восточного на южное направление.

“Первоначально Украина уделяла равное внимание трем направлениям, вместо того, чтобы концентрироваться на главном ударе на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря,” — уточняет колумнист WP.

Игнатиус добавил, что решение о переброске части сил может быть связано с рекомендациями Вашингтона, о которых ранее сообщала газета New York Times. В той статье говорилось, что Пентагон призывал Киев сосредоточить свои войска на Запорожском направлении.

Ранее Washington Post сообщал, что Пентагон советует украинским войскам также сосредоточиться на артобстрелах только “самых важных целей”, поскольку за время конфликта потратил около двух миллионов артиллерийских снарядов, значительно исчерпав запасы Запада.

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что Киев уже перебросил свои лучшие резервы на Запорожское направление, поэтому вскоре от ВСУ ничего не останется, если они не прекратят наступление.