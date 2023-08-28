Избивший журналистку Al Jazeera в Петербурге мужчина признал вину и извинился Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина, избивший в Санкт-Петербурге журналистку телеканала Al Jazeera Ранию Дриди и задержанный через несколько дней в Петрозаводске, признал вину и принес извинения перед потерпевшей, заявив, что был сильно пьян и не помнит, зачем напал на женщину.

«Вину признаю полностью, раскаиваюсь, приношу извинения потерпевшей … Не могу сказать, почему, плохо помню ситуацию», — сказал задержанный мужчина, отметив, что «был в сильном алкогольном опьянении».

Журналистка подверглась нападению в Санкт-Петербурге поздним вечером в минувший четверг, 24 августа, около бизнес-центра на Зольной улице, когда к ней подбежал мужчина, который ударил ее по голове, после чего скрылся.

Женщине потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушиб мягких тканей височной области. Напавшего смогли обнаружить только в понедельник, 28 августа.