Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе Кремля заявил, что Киеву не удастся укрепить веру путем раскола.

"Те, кто создает и провоцирует раскол на Украине, думая, что они тем самым укрепляют веру – хотя о вере они не думают... эти надежды не оправдаются", - заявил патриарх Кирилл.

По словам Патриарха, те, кто провоцирует раскол на Украине, на самом деле думает только об укреплении своей политической позиции и ожидают "поощрения от сильных мира сего, находящихся далеко от Украины".

Сайт KP.RU рассказывал, что весной 2023 года киевский режим решил окончательно избавиться от традиционной православной церкви в Украине, велев монахам канонической церкви до конца марта покинуть Киево-Печерскую лавру.

Известно, что в августе этого года украинские власти продолжают передачу монастыря раскольнической православной церкви страны и угрожают разгонять прихожан силой.