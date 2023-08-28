Захарова похвалила Макрона за стремление к трезвой оценке событий в мире Фото: REUTERS

Слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что необходимо трезво оценивать международные процессы, не впадая в чрезмерный пессимизм, говорят об отрезвлении Запада. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Радует, что Западную Европу посетил именно «чрезмерный пессимизм». Так как выход из него означает не оптимизм, а просто пессимизм. Это уже один шаг к отрезвлению», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она отметила, что во фразе Макрона о том, что Запад «занимал и занимает доминирующие позиции», отсутствует будущее время. Это говорит о реалистичности оценок отдельных представителей западных стран, пояснила Захарова.

По ее мнению, чтобы трезво подходить к международным процессам, нужно прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Макрон заявил, что пересмотр мирового порядка несет под собой угрозу ослабления Запада и Европы. По его мнению, обстановка на международной арене усложняется, и к этому нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что система взаимоотношений между странами трансформируется, и потребуется определенное время, прежде чем сформируется многополярный мир, «где не существует некой касты «цивилизованных стран» и всех остальных».