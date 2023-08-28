В Оренбурге прошел международный форум «Евразия Global»

Фото: пресс-служба правительства Оренбургской области

В Оренбурге завершился международный форум «Евразия Global». Крупнейшее молодежное событие стартовало 21 августа и закончилось 27-го. Участниками стали 250 ребят из России и 250 гостей из 63 стран мира. Неделю они обсуждали интернациональное сотрудничество в текущих геополитических условиях.

Одно из самых главных событий «Евразии» - подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области детской и молодежной политики. Соглашение, помимо российской стороны, заверили Адам Бара из «Фронта Триестской весны» (Италия), Бин Хадж Абдула Хамида Мохда ИззатаАфифи, представляющий Малайзийский молодежный совет (Малайзия) и Дланжва Асива от Конгресса студентов Южной Африки.

- Интерес к форуму с каждым годом растет. В этом году тематика «Евразия Global» будет направлена на объединение и формирование международного молодежного сообщества, основанного на принципах равенства. Это говорит о том, что все попытки изолировать Россию тщетны. Наша страна по-прежнему интересна и открыта для всего мира, – говорит губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Также участники форума разработали Декларацию многополярного мира. Главная цель этого документа – изменить представление о силах отдельных государств на международной арене. Ребята выделили в нем шесть важных факторов, ключевые из которых уважение к суверенитету государства в независимости от масштабов влияния и международное взаимодействие и совместное решение глобальных проблем.

Традиционно в последний день «Евразии Global» участникам вручили гранты от Росмолодежи. В этом году финансовую помощь на общую сумму свыше 4,6 миллиона рублей оказали восьми проектам. Рекомендуемый срок их реализации - с октября 2023 по сентябрь 2024 года. Обладательницей самой большой выплаты в 1,2 миллиона рублей стала оренбурженка Диана Сулейманова. Эти деньги девушка планирует потратить разработку студии международных комиксов. Она будет работать на территории Оренбургской области.

Еще одно знаковое событие форума - запуск счетчика до Всемирного фестиваля молодёжи. Он пройдет в «Сириусе» (Краснодарский край) и примет 20 000 российских и иностранных участников. Он стартует 1 марта 2024 года.