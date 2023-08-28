МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выгнать «Вагнер» из страны

МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выгнать «Вагнера» из страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы Министерств внутренних дел Польши, а также Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от Минска, чтобы частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» немедленно покинула Белоруссию, а также, чтобы власти республики убрали мигрантов с пограничной территории.

«Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой "Вагнер" территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы», - сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в понедельник, 28 августа, после встречи с главами внутриполитических ведомств стран Балтии.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что ядро ЧВК «Вагнер» останется в республике, отметив, что бойцы будут жить и работать на территории этой страны.

Тем временем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что сейчас ЧВК «Вагнер» будет представлять еще большую опасность для Варшавы. По его мнению, эта военная компания может быть использована как инструмент провокаций против стран, граничащих с Россией и Белоруссией.