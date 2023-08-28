В Москве заочно арестованы литовские судьи за неправосудный приговор россиянам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный суд Москвы заочно арестовал трех судей из Литвы, которые ранее вынесли приговор в отношении свыше 50 российских граждан по факту беспорядков, случившихся в Вильнюсе в 1991 году. Об этом в понедельник, 28 августа, проинформировали РИА Новости.

«В отношении Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - сказал собеседник агентства.

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Россияне были признаны виновными якобы в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в городе Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали.

СК России возбудило уголовное дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности и вынесении заведомо неправосудного приговора в Литве в отношении граждан России. Трем литовским судьям были заочно предъявлены обвинения, их объявили в международный розыск.