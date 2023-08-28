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НовостиПроисшествия28 августа 2023 13:07

Житель Ноябрьска устроил стрельбу из-за визита судебных приставов

С мужчиной ведутся переговоры, а территория оцеплена правоохранителями
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Житель Ноябрьска устроил стрельбу из-за визита судебных приставов

Житель Ноябрьска устроил стрельбу из-за визита судебных приставов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

62-летний житель Ноябрьска открыл огонь по судебным приставам, которые пришли к нему домой.

Согласно одной из версий, приставы намеревались наложить арест на имущество мужчины, а по другой - собирались добиться его переселения, поскольку дом, в котором тот проживает, был признан аварийным еще в 2016 году.

В знак протеста пожилой мужчина открыл огонь по госслужащим. «Инцидент действительно имеет место быть, с мужчиной ведутся переговоры, территория оцеплена силовиками», — сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Ямал» в региональном отделении УФССП.

Напомним, накануне женщина в Санкт-Петербурге оказалась заперта в чужой квартире, но когда 24-летнюю девушку приехали спасать сотрудники правоохранительных органов, та начала стрелять в дверь. Позже она рассказала, что пару дней назад приняла наркотики, после чего потеряла сознание, а очнулась уже взаперти.