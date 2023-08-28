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НовостиОбщество28 августа 2023 13:17

В мурманской области в сентябре откроют еще пять новых молодежных пространств «СОПКИ»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в результате общее количество таких локаций в регионе вырастет до 46
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: gov-murman.ru

Фото: gov-murman.ru

«Еще одно событие, приуроченное к 1 сентября – это открытие пяти новых молодёжных пространств «СОПКИ» в Заозерске, Гаджиево, Никеле, Мурманске и Полярном», – рассказал Андрей Чибис и подчеркнул, что в этом году количество молодёжных пространств вырастет до 46.

«Это 24 пространства «СОПКИ», 16 «СОПОК.СПОРТ», «СОПКИ.ДОБРО», «СОПКИ.21А», Контейнер-холл. Помимо создания новых мест, важно, чтобы ребятам там было интересно находиться, развивалась событийная повестка, которая привлекала бы наших ребят. Этому постоянно нужно уделять внимание», – добавил Андрей Чибис.

Кстати, первые три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроются до конца года в Мурманске, Полярном и Североморске.

КОНКРЕТНО:

В мурманских молодежных локациях есть все условия для реализации идей и творческих инициатив. Например, звукозаписывающие студии, зоны для записи видео, мини-кинотеатры с food зонами и трибунами с выдвижными местами, залы для встреч, переговоров, проведения концертов, интерактивных игр, кинопоказов, лекций и др. Помимо этого в «СОПКАХ» есть кибер-классы, коворкинг зоны, места для настольных игр и проведения мастер-классов. Также здесь имеются детские комнаты для молодых семей с детьми с сухим бассейном и мягкими модулями для построек и игр.