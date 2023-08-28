В Литве начали расследование из-за вывоза отцом в Россию маленькой девочки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двойное гражданство отца годовалой девочки, которую тот увез в минувшие воскресенье, 27 августа, без согласия матери из Литвы в Калининградскую область России, может быть проблемой в вопросе возвращения ребенка. Такое заявление сделал директор национального антикризисного центра республики Вилмантас Виткаускас.

«Осложняющим процедуру возвращения девочки матери в Литву является тот факт, что ее отец, как сообщила нам российская сторона, является гражданином не только Литвы, но и России», — сказал глава ведомства, не уточнив юридические вопросы.

По словам Виткаускас, если вернуть ребенка по упрощенной процедуре не смогут, вопросом займутся МИД, а также Министерства юстиции и социальной защиты.

Напомним, в прошлом году Литва, а также Польша, Латвия и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда в свои страны для россиян и белорусов.