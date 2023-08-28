Совбез России: размещение ТЯО в Белоруссии стало ответом на агрессию Запада

В СБ России назвали размещение ТЯО в Белоруссии ответом на агрессию Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия приняла решение разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) в качестве ответа на агрессию со стороны Запада. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".

"Агрессивное поведение западных соседей у рубежей Союзного государства вынудило нас принять ответные меры", — заявил Шевцов, отметил, что в их число входило размещение ТЯО, увеличение боевого потенциала авиации региональной группировки войск.

Заместитель секретаря Совбеза России также заявил, что еще до начала спецоперации страны Запада пытались сделать из Белоруссии "вторую Украину, еще одну анти-Россию".

Ранее заместить главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии не нарушает ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).

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