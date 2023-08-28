Президент Венгрии Новак призвала Зеленского к мирным переговорам Фото: REUTERS

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским призвала его сесть за стол переговоров.

«Я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Именно поэтому надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту как публично, так и с глазу на глаз», - сказала глава Венгрии в интервью изданию Index.

Новак также рассказала, что в ходе встречи в Киеве заявила о планах Будапешта присоединиться к переговорам по «формуле мира».

Напомним, накануне Новак сообщила о скором наступлении времени для урегулирования украинского конфликта, однако, по ее словам, условий для объявления о конкретном мирном плане на данный момент нет. Как заявил венгерский лидер, сигналом к построению мира стала миссия посланника папы Римского кардинала Дзуппи и его планы по посещению Пекина после поездок в Москву, Киев и Вашингтон.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия начнет переговоры с Украиной только с позиции победителя (подробнее)