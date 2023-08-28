Илья Резник раскрыл причину, по которой всю жизнь был в обиде на Пугачеву Фото: Борис КУДРЯВОВ

Илья Резник и Алла Пугачева много лет работали в творческом тандеме. Песни, написанные поэтом, принесли Алле Пугачевой множество наград и любовь публики.

Именно он подарил артистке «Старинные часы», «Три счастливых дня», «Делу время» и множество других композиций. Не раз Примадонна называла его своим братом, но при этом всегда была очень скупа на похвалу.

Что Илью Рахмиэлевича как человека творческого, всегда обижало.

- Когда я находился с Аллой, были определенные условия. Она подминала под себя. И самое главное - очень сдержанно оценивала мои работы, - говорит он сайту mk.ru.

Поэт возможно и не догадывался бы об истинном отношении артистки к нему, если бы два года назад в Севастополе Александр Маршал вдруг затронул данную тему.

Оказалось, что как-то он общался с Пугачевой и она отметила: Я очень благодарна Илье за то, что он сделал для меня».

Это откровение очень удивило поэта.

- Алла действительно была скупа на похвалу. Я не помню, чтобы она меня сильно хвалила, - заключил он.

Кстати, именно на этой почве родилась композиция «Скупимся на любовь».

Сейчас Резник общается с Пугачевой редко, у каждого свои заботы, новых песен Примадонне он тоже не пишет.

Сейчас у него другие интересы – он занят изложением истории российского государства в стихах.

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