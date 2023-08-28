Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендр Моди обсудили двусторонние отношения и предстоящий саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Об этом сообщили в Кремле в понедельник, 28 августа.

«Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере», — сказано также в заявлении Кремля.

Кроме того, российский лидер и глава индийского правительства обсудили итоги саммита БРИКС, отметив значимость расширения этой организации. Политики также обсудили сотрудничество в энергетике и строительстве транспортной инфраструктуры.

Напомним, по результатам 15-го саммита БРИКС была принята декларация, получившая название «Йоханнесбург-2». В документе, по итогам саммита, сообщалось о расширении организации, в которую вступили Египет, Эфиопия, Аргентина, Иран, а также Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.