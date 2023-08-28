МВД РФ: в Крыму задержали осквернившего монумент героям спецоперации вандала
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пресс-служба МВД сообщила, что в Крыму задержали подозреваемого в осквернении монумента, посвященного героям спецоперации на Украине. Отмечается, что задержание проходило совместно с сотрудниками ФСБ.
“Установили личность и задержали молодого человека, допустившего действия, осквернившие монумент, посвященный героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции”, — заявили в пресс-службе МВД.
“Мужчина вину признал и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм».” — уточняет "КП-Севастополь". Максимальное наказание за подобные действия составляет до трех лет лишения свободы.
Напомним, вечером 25 августа 23-летний крымчанин Александр Тюренко решил справить нужду прямо на улице в Бахчисарае, однако вместо кустов он выбрал арт-объект с символикой спецоперации.
Позже оказалось, что в тот вечер Тюренко был сильно пьян и не сразу понял, что сделал. Правонарушение попало за запись уличной камеры видеонаблюдения, поэтому установить его личность не составило труда.
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