Захарова отреагировала на призыв президента Венгрии к Зеленскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил себе садиться за стол переговоров.

Таким образом российский дипломат отреагировала на слова президента Венгрии Карлин Новак, которая попросила своего украинского коллегу сесть за стол переговоров.

«Каталин Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским призвала его сесть за стол переговоров. «Это решительное мнение я высказывала президенту как публично, так и с глазу на глаз», — сказала она, отметив также, что в ходе встречи сообщила о планах Будапешта присоединиться к переговорам по «формуле мира».

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