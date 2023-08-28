MWM: украинские истребители стали легкой мишенью для ВС России Фото: REUTERS

Американский военный журнал Military Watch Magazine заявил, что украинская авиация оказалась бессильна против современных российских истребителей в зоне конфликта на Украине.

“Несмотря на то, что лучшие боевые самолеты Украины, доставшиеся в наследство от Советского Союза, были современными, за три десятилетия они в значительной степени устарели”, — считают авторы статьи.

В публикации отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский знает о невыгодном положении украинских пилотов в боях с российскими летчиками. По мнению авторов, самолеты ВСУ стали для российских войск легкой мишенью.

Также в статье напомнили, что ранее киевский режим в рамках пропаганды распространял информацию об “успехах” авиационного подразделения “Призрак Киева”, однако на данный момент известно, что украинские летчики не одержали в боях ни одной знаменательной победы.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец отмечал, что Зеленский выпрашивает американские истребители F-16 в надежде на установление хотя бы относительного паритета в небе, поскольку знает о полном превосходстве ВКС России в зоне спецоперации.

Однако, подчеркивает Баранец, из-за серьезного преимущества ВС России в системах противовоздушной обороны и качества истребителей американские самолеты не смогут серьезно повлиять на ход конфликта, что ранее также признавал и министр ВВС США Фрэнк Кендалл.