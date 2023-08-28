Начальник отдела полиции задержан под Ростовом за получение 3 млн рублей взятки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы задержали в Миллерово заместителя начальника полиции Отдела МВД России по Миллеровскому району, которого подозревают в покушение на посредничестве во взяточничестве в размере 3 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе следкома.

Сообщается, что задержание было результатом работы оперативников безопасности главка полиции и сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По версии следователей, в августе этого года полицейский получил 3 млн рублей от мужчины, который хотел, чтобы его сыну не предъявляли обвинение по более тяжкой статье. После получения денег полицейский был задержан.

В следственном управлении заявили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на посредничество во взяточничестве».

«При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством», - заявили в главке полиции.

Напомним, в конце июня этого года экс-полицейский из Московской области получил 11 лет строгого режима за взятки. Как сообщалось, в общей сложности он получил 1,3 млн рублей взятками.