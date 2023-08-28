Премьер-министр Словении Роберт Голоб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский конфликт может быть решен только в рамках Организации Объединенных Наций (ООН). Такое мнение выразил премьер-министр Словении Роберт Голоб на открытии XVIII Международного стратегического форума в городе Блед.

Голоб заявил, что в настоящие дни решение украинского конфликта является одним из важнейших вопросов текущей мировой повестки.

"Возможно, этого нереально добиться сейчас", — сказал словенский премьер, отметив, что республика приложит все усилия для достижения этой цели.

"Будут ли наши усилия успешны, никто не знает... Конфликт может закончиться только в рамках обсуждения за круглым столом ООН", — заключил Голоб.

Ранее KP.RU рассказал, что западные кураторы подсказывают Зеленскому единственный способ избежать поражения в конфликте. Этот способ связан с мобилизацией, и украинский президент просто не сможет себе его позволить.