Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 августа 2023 14:19

Премьер Словении Голоб: конфликт на Украине может быть решен только в рамках ООН

Добиться решения украинского конфликта сейчас нереально, считает словенский политик
Дарья ЧИПУРНАЯ
Премьер-министр Словении Роберт Голоб

Премьер-министр Словении Роберт Голоб

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский конфликт может быть решен только в рамках Организации Объединенных Наций (ООН). Такое мнение выразил премьер-министр Словении Роберт Голоб на открытии XVIII Международного стратегического форума в городе Блед.

Голоб заявил, что в настоящие дни решение украинского конфликта является одним из важнейших вопросов текущей мировой повестки.

"Возможно, этого нереально добиться сейчас", — сказал словенский премьер, отметив, что республика приложит все усилия для достижения этой цели.

"Будут ли наши усилия успешны, никто не знает... Конфликт может закончиться только в рамках обсуждения за круглым столом ООН", — заключил Голоб.

Ранее KP.RU рассказал, что западные кураторы подсказывают Зеленскому единственный способ избежать поражения в конфликте. Этот способ связан с мобилизацией, и украинский президент просто не сможет себе его позволить.