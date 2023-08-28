Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 августа 2023 14:28

Полковник СБУ покончил с собой из-за унижения со стороны руководства

Страна.ua: полковник СБУ покончил с собой из-за унижения со стороны начальства
Сергей ЧИКОВ
Страна.ua: полковник СБУ покончил с собой из-за унижения со стороны начальства

Страна.ua: полковник СБУ покончил с собой из-за унижения со стороны начальства

Фото: Shutterstock

Украинское издание “Страна” со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в Киеве в своем рабочем кабинете покончил с собой замначальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Бакаев

“Происшествие случилось 25 августа. В своем рабочем кабинете был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев”, — написало издание в своем телеграм-канале.

Отмечается, что рядом с телом погибшего была обнаружена предсмертная записка в виде рапорта. Полковник призвал главу СБУ Василия Малюка винить в произошедшем руководство ведомства за предвзятость и постоянное унижение достоинства офицера.

Издание уточняет, что в данный момент проводится расследование. Следователи уже допросили несколько сотрудников СБУ и устанавливают причины самоубийства полковника.

Напомним, в августе 2022 года покончил с собой начальник управления СБУ в Кировоградской области подполковник Александр Наконечный.