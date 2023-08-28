МИД Чехии назвал Китай системным врагом из-за позиции по Тайваню и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Чехии работает над ревизией отношений с Пекином из-за его позиции по Тайваню и России. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства республики Ян Липавский.

По его словам, КНР становится «системным врагом» из-за укрепления сотрудничества с Москвой. «Мы должны ясно сказать, что растущая агрессивность и самоуверенность Пекина представляют для нас угрозу и приносят риски», — заявил чешский министр.

Липавский заявил об угрозе союза Пекина с Москвой, а также «попытки объединения с Тайванем силовым путем», что окажет «разрушительное экономическое воздействие» на европейские страны.

Напомним, накануне в публикации газеты The Wall Street Journal отмечалось, что присоединение шести стран к БРИКС говорит о победе России и Китая на фоне противостояния с Западом. Также говорилось о том, что увеличение числа стран-участниц данного объединения может придать более сильный голос развивающимся странам.