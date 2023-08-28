Врач-нарколог назвал первые признаки алкоголизма

Безопасной дозы алкоголя не существует, уверен врач Фото: Михаил ФРОЛОВ

Увеличение количества выпитого, а также крепости спиртных напитков, может свидетельствовать о начинающемся алкоголизме, об этом «Газете.ru» рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

- Человек перестает контролировать количество выпитого, что приводит к негативным последствиям для организма, это уже является признаком алкогольной зависимости. Тревожным сигналом является также употребление более крепких напитков, отметил Поликарпов.

Он уточнил, что признаком начинающегося алкоголизма может быть и сокращение периодов трезвости. При этом, врач подчеркнул, что безопасной дозы спиртного не существует, так как алкоголь токсичен для человека в любом количестве.

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