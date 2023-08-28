Путин сообщил, кто представит Россию на саммите G20 в Индии

В Индии сообщили, что Путин заявил о невозможности посетить саммит G20 в Нью-Дели Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, кто будет представлять РФ на сентябрьском саммите G20 в Нью-Дели.

Моди сказал, что Путин проинформировал его о невозможности посетить саммит "Большой двадцатки", который пройдет 9-10 сентября в Индии.

"(Путин) сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в заявлении премьер-министра Индии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не планировал поездку в Индию на саммит G20. Накануне встречи глав "Большой двадцатки" Владимир Путин может провести очную встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в России.

Сайт KP.RU рассказал, как в Индии жестко указали Украине на свое место, не пригласив офис Зеленского на предстоящий саммит в сентябре для сохранения отношений с Москвой.