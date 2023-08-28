Washington Post: страх перед Путиным мешает Байдену отправить F-16 на Украину

Журналист Бут: страх перед Путиным мешает байдену отправить F-16 на Украину Фото: REUTERS

Американский журналист Макс Бут заявил, что нерешительность президента США Джо Байдена в вопросе поставки на Украину американских истребителей F-16 может быть связана с его страхом перед возможным ответом президента России Владимира Путина.

“Президент Байден как никогда обеспокоен тем, что может спровоцировать Путина”, — написал Бут в статье для The Washington Post.

Журналист считает, что только так можно объяснить неспешность Вашингтона в отправке самолетов на Украину. Бут добавил, что поставка ВСУ дальнобойных ракет ATACMS также может быть вызвана страхом Байдена.

По мнению обозревателя, администрация Белого дома всегда пытается перестраховаться, однако подобная нерешительность существенно снижает шансы Киева на победу в текущем конфликте.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что бойцы ВСУ уже сами не видят шансов добиться в текущем наступлении поставленных целей, а в случае продолжения широкомасштабной операции, по мнению Макгрегора, ВСУ могут быть полностью уничтожены.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и вовсе считает, что даже прямое вмешательство сил НАТО в конфликт уже не способно спасти ВСУ от полного уничтожения.

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