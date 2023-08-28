Астроном объяснил аномальную температуру грунта на Луне

Поверхность Луны требуется подробно изучить, уверен астроном Фото: Мария ЛЕНЦ

Высокая температура лунного грунта, измеренная индийским луноходом «Прагьян», может быть связана с его составом или особенностями рельефа. Поэтому, в первую очередь, необходимо тщательно изучить реголит, об этом «Газете.ru» сообщил заведующий отделением исследований луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Владислав Шевченко.

- Нам необходимо понять, что это за реголит. Он может обладать разными теплофизическими свойствами, в зависимости от химического состава, - отметил Шевченко.

По словам астронома, также важно изучить рельеф зоны высадки. Например, если измерения проведены на возвышенности, которая освещается Солнцем, то у нее может быть соответствующий температурный режим.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что индийский аппарат передал первые данные с Луны, согласно которым, температура поверхности составляет 70 градусов по Цельсию. При этом, ученые предполагали, что температура на поверхности Луны составляет от 20 до 30 градусов по Цельсию.

По данным RT 23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны. Позднее российская госкорпорация «Роскосмос» поздравила Индию с успешным прилунением аппарата.

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