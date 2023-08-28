Что случилось за день: главные события 28 августа

Полковник СБУ покончил с собой в служебном кабинете в Киеве Фото: Shutterstock

Украинское издание «Страна», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, заявило, что в Киеве в рабочем кабинете покончил с собой заместитель начальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Бакаев. Рядом с телом погибшего нашли предсмертную записку в виде рапорта, в которой тот завил, что совершил такой поступок из-за унижения.

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