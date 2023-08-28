Крымский мост появился на обложке учебника истории по инициативе Путина

Крымский мост появился на обложке учебника истории по личной инициативе Путина Фото: REUTERS

Изображение Крымского моста появилось на обложке нового школьного учебника истории по личной инициативе президента России Владимира Путина. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил один из авторов учебника, член Общественной палаты Армен Гаспарян.

"Президент спросил: "А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть Крымский мост?" Все горестно вздохнули: "Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении Крыма в родную гавань". И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?", - рассказал Гаспарян.

По словам одного из авторов учебника, изображение Крымского моста на обложке не удивляет, так как это гордость не только Крыма, но и всей России.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что новый школьный учебник по истории поможет избежать ее фальсификации в условиях развязанной Западом против России информационно-психологической войны.

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