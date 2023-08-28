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НовостиОбщество28 августа 2023 15:14

Крымский мост появился на обложке учебника истории по инициативе Путина

Гаспарян: Крымский мост появился на обложке учебника по инициативе Путина
Дарья ЧИПУРНАЯ
Крымский мост появился на обложке учебника истории по личной инициативе Путина

Крымский мост появился на обложке учебника истории по личной инициативе Путина

Фото: REUTERS

Изображение Крымского моста появилось на обложке нового школьного учебника истории по личной инициативе президента России Владимира Путина. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил один из авторов учебника, член Общественной палаты Армен Гаспарян.

"Президент спросил: "А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть Крымский мост?" Все горестно вздохнули: "Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении Крыма в родную гавань". И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?", - рассказал Гаспарян.

По словам одного из авторов учебника, изображение Крымского моста на обложке не удивляет, так как это гордость не только Крыма, но и всей России.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что новый школьный учебник по истории поможет избежать ее фальсификации в условиях развязанной Западом против России информационно-психологической войны.

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