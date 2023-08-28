ЦБ России внес в реестр новую международную платежную систему Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный банк РФ зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу - Kwikpay. Об этом сказано в реестре регулятора.

Как уточняется, регистрация данного сервиса состоялась еще в пятницу, 25 августа, став третьей подряд системой трансграничных переводов, допущенной к работе российским регулятором в текущем году.

Kwikpay сможет осуществлять переводы в страны СНГ, Вьетнам, Грузию, а также в некоторые страны Еврозоны. Сообщается, что переводы будут производиться через мобильное приложение Kwikpay с платежными системами Visa и MasterCard, а также «Мир».

Оператором новой платежной системы стала ООО «Трубная СИВ», которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Размер комиссии в данной системе будет от 0 до 5% в зависимости от направления, а также суммы перевода.

Напомним, накануне Центробанк РФ отменил ограничение полной стоимости потребительских кредитов и отдельных видов займов. Как писал сайт KP.RU, ограничения не будут действовать с 16 августа по 31 декабря 2023 года.