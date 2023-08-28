Полковник Макгрегор: США могут ввести свои войска на Украину после разгрома ВСУ

Полковник Макгрегор: США могут ввести свои войска на Украину после краха ВСУ Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что из-за успехов российских войск на поле боя США могут принять решение об отправке своих войск на территорию Украины.

“Я не устаю предупреждать о том, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины. Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции”, — отметил полковник в интервью на своем Youtube-канале.

По мнению Макгрегора, Вашингтон “оторван от реальности” и не понимает сути происходящего на Украине, поэтому администрация Джо Байдена может ввести американские войска для поддержки киевского режима.

Также полковник напомнил, что многие в США называли Россию слабой страной, однако конфликт на Украине пошел совершенно не так, как они ожидали.

“Сейчас российская армия больше и сильнее, чем когда-либо.” — отметил Макгрегор, добавив, что захват территорий никогда не был интересен России, поэтому Америка может не переживать за своих союзников.

Напомним, ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в конфликт уже не способно спасти киевский режим от разгрома, поскольку российская армия превосходит по огневой мощи и количеству солдат даже силы Североатлантического альянса.