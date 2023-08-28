Киберспортсменам России разрешили выступать с флагом и гимном страны

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Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России сообщила, что международная федерация киберспорта разрешила российским спортсменам выступать на мировых чемпионатах с национальным флагом и гимном.

“28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом”, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за возвращение командам из России права выступать с флагом и гимном проголосовали 32 делегата, 13 проголосовали против данного решения, а еще 25 воздержались. Решение о запрете российским спортсменам выступать под своим флагом было принято в апреле 2022 года.