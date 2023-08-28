Психолог предупредила мечтателей об опасности Фото: Shutterstock

Если основным увлечением человека становятся его мечты, это может значительно ухудшить его жизнь. Обычно такое поведение становится следствием разочарования в жизни. Этим поделилась в беседе с «Газетой.Ru» нейропсихолог и детский психолог Наталья Наумова.

— Если мечты затмевают реальность, то это называется навязчивые грезы. Пока не доказано, что это психическое расстройство, но абсолютно точно мы видим, что это влияет на качество жизни человека и, как правило, в основе этого расстройства лежит детская травматизация, травматизация высокого уровня, сильное разочарование в жизни, когда человек хочет спрятаться в своих мечтах, уйти от реальности, — подчеркнула Наумова.

Довольно часто человек на фоне постоянного стресса может ощущать чувство тревожности. Об этом рассказала клинический психолог Елена Скорина, слова которой опубликовал телеканал «360». Она добавила, что иногда испытывать тревогу — это нормально, а причиной этому может быть даже наследственная предрасположенность.

При этом есть довольно интересный способ, помогающий человеку справится с ежедневным напряжением. Психолог Анастасия Касьяненко в беседе с Пятым каналом рассказала, что привычные всем «мемы» действительно положительно влиять на состояние человека.